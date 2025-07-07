На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России зафиксировали более миллиона рождений детей с начала 2025 года

РИА Новости: число заявлений о рождении детей в 2025 году превысило миллион
true
true
true
close
Jose Luis Carrascosa/Shutterstock/FOTODOM

Число зарегистрированных новорожденных в России с января 2025 года превысило 1 миллион. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости.

Согласно информации, зафиксировано 1 057 234 заявления о рождении. Мальчики родились в 51% случаев, девочки — в 49%. Более 7,3 тысячи родов пришлось на двойни.

Средний возраст матери составил 29,8 года, отца — 29,2 года. Распределение по очередности родов: первый ребенок — 39% матерей, второй — 32%, третий — 18%, четвертый и последующие — 11%.

31 января Росстат сообщил, что численность населения России на 1 января 2025 года составила 146 миллионов 28 тысяч 325 человек. За 2024 год показатель снизился на 0,08%, однако в 20 субъектах страны зафиксирован прирост. Среди регионов с положительной динамикой — Московская и Ленинградская области, а также республика Ингушетия. По данным Росстата, рост населения наблюдается в Северо-Кавказском, Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах.

Ранее на Урале в перинатальном центре родилась 90-я королевская двойня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами