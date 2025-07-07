В России зафиксировали более миллиона рождений детей с начала 2025 года

РИА Новости: число заявлений о рождении детей в 2025 году превысило миллион

Число зарегистрированных новорожденных в России с января 2025 года превысило 1 миллион. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости.

Согласно информации, зафиксировано 1 057 234 заявления о рождении. Мальчики родились в 51% случаев, девочки — в 49%. Более 7,3 тысячи родов пришлось на двойни.

Средний возраст матери составил 29,8 года, отца — 29,2 года. Распределение по очередности родов: первый ребенок — 39% матерей, второй — 32%, третий — 18%, четвертый и последующие — 11%.

31 января Росстат сообщил, что численность населения России на 1 января 2025 года составила 146 миллионов 28 тысяч 325 человек. За 2024 год показатель снизился на 0,08%, однако в 20 субъектах страны зафиксирован прирост. Среди регионов с положительной динамикой — Московская и Ленинградская области, а также республика Ингушетия. По данным Росстата, рост населения наблюдается в Северо-Кавказском, Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах.

Ранее на Урале в перинатальном центре родилась 90-я королевская двойня.