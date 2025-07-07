В России разработаны правила для охранных зон заповедников

Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) России разработало правила для буферных зон вокруг заповедников и национальных парков. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

В соответствии с ними будет закреплен порядок установления и изменения границ охранных зон и определен режим охраны и использования участков и водных объектов в их границах. Ширина таких территорий должна составлять не менее одного километра. Собственники участков внутри зон смогут использовать их только с соблюдением требований режима охраны. Там будут запрещены промысловая охота и рыболовство, капитальное строительство, заготовление древесины, добыча полезных ископаемых и полезных вод.

29 июня сообщалось, что правительство Российской Федерации утвердило постановление о создании Черноморского государственного природного биосферного заповедника. Общая площадь составляет свыше 109 тыс. га. На его территории произрастает более 800 видов растений, многие из которых занесены в Красную книгу России. Кроме того, встречаются редкие виды животных и птиц.

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