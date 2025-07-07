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Климатолог объяснил, можно ли предсказать, когда человечеству придет конец из-за потепления

Климатолог Чернокульский: для коралловых рифов текущее потепление уже критично
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Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

Если говорить о наблюдаемой прибавке глобального потепления в 1,5 градуса относительно конца XIX века, то у ученых версия одна — это антропогенное воздействие, рассказал «Газете.Ru» ведущий эксперт в области климата, замдиректора по науке Института Физики Атмосферы имени А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский на площадке форума «Земляне».

«И ничего иного. Данные наблюдений и моделирование говорят о том, что планета обязана человеку этим потеплением», — объяснил он.

При этом, по словам климатолога, невозможно предсказать, когда прибавка станет настолько критичной, что человечеству придет конец.

«Тут не надо быть алармистом. Ответа на вопрос, когда мы, люди, почувствуем, что все, нам конец, — нет. Не существует такой физической модели, которая могла бы сделать прогноз. По крайней мере, если мы говорим о климате», — заявил эксперт.

При этом, как отметил Чернокульский, мы можем выделять некие критические значения для отдельных территорий и объектов.

«Например, если мы говорим о стабильности ледового щита Западной Антарктиды, то там критическая прибавка — 1,8–1,9 градуса (относительно доиндустриального значения). В таких условиях он начнет необратимо таять, переходить в неустойчивое состояние. Это не значит, что ледовый щит исчезнет за год — процесс займет тысячи лет, но он уже будет запущен. Или Восточная Антарктида — там уровни выше 6 градусов потепления должны быть, чтобы лед начал активно таять. А вот для коралловых рифов текущее потепление (плюс закисление океана) уже критично. Они уже разрушаются. Но, опять же, разрушение будет происходить постепенно», — заявил он.

Ранее россияне стали больше интересоваться экологией.

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