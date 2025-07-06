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В Госдуме осудили действия блогера, избивавшего людей в Новосибирске

Депутат Милонов о блогере, избивавшем людей: даже в криминальном мире такого нет
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В Новосибирске блогер ходит по улицам, ищет людей нетрадиционной сексуальной ориентации и избивает их. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил «Газете.Ru», что подобное даже в криминальном мире не практикуется.

«Мне кажется, это больше хайп и попытка завести популярность, некий треш-контент. Точно, к вопросам нравственности и традиции это не имеет отношения», — сказал он.

До этого «Осторожно, новости» сообщили о 21-летнем новосибирце, который завел канал в Telegram, ищет представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и избивает на камеру.

Ранее в Бурятии местный житель изнасиловал знакомого из-за спора об ориентации.

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