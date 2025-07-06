Рыбак спас двух подростков, упавших с моста в Перми

В Перми рыбак спас двух подростков, упавших с моста во время фотосессии

В Перми рыбак спас двух подростков, упавших в реку Каму с моста. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел вечером в субботу, 5 июля, на Камском мосту. Приятели пытались сделать эффектные кадры, ради которых один из подростков решил залезть на перила. Юноша не удержался и рухнул в реку, второй прыгнул следом, чтобы помочь.

В этот момент на моторной лодке мимо проплывал сторож рыболовной базы «Кама» Михаил Солманов, который направлялся на рыбалку. Он увидел утопающих и поспешил им на помощь. Одного мужчина вытащил из воды без особых проблем и усадил в лодку. Второй сильно ударился, его трясло в конвульсиях, поэтому спасение затянулось.

Затем Михаил отвез пострадавших на станцию Пермь 1, где им оказали помощь. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что школьника, получившего травмы при падении, госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Я считаю, что Михаила Солманова надо представить к награде. Все-таки человек две жизни спас», — отметил генеральный директор рыболовной базы Андрей Яковлев.

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