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Госдума рассмотрит закон о блокировке мобильных платежей мошенников

Володин анонсировал новый законопроект против цифровых мошенников
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Госдума на следующей неделе начнет рассматривать новый законопроект для борьбы с кибермошенничеством. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, основное новшество законопроекта заключается в том, что операторам связи запретят возвращать абоненту деньги, внесенные как аванс, если правоохранители заподозрят, что эти средства получены мошенническим путем. По словам Володина, это не только поможет остановить хищения, но и ускорит возврат украденных денег гражданам.

Спикер привел статистику: каждое третье преступление в России совершается в интернете, причем свыше 80% из них – дистанционные кражи денег. Он пояснил, что преступники активно используют новую схему: сначала выводят средства через пополнение мобильного баланса, а затем обналичивают их или переводят на другие счета. Новый закон направлен на борьбу именно с такими схемами.

До этого сообщалось, что целевой аудиторией мошенников являются дети, пенсионеры и владельцы криптокошельков. По словам директора департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаила Гербера, в 2025 году число атак на смартфоны Android через замаскированные под детские игры приложения выросло на 60%. С помощью таких вредоносных файлов мошенники получают возможность заражать все устройства, которые подключены к домашнему Wi-Fi.

Ранее в Госдуме призвали отключить звонки с незнакомых номеров в Telegram и WhatsApp.

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