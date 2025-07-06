Госдума рассмотрит закон о блокировке мобильных платежей мошенников

Госдума на следующей неделе начнет рассматривать новый законопроект для борьбы с кибермошенничеством. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, основное новшество законопроекта заключается в том, что операторам связи запретят возвращать абоненту деньги, внесенные как аванс, если правоохранители заподозрят, что эти средства получены мошенническим путем. По словам Володина, это не только поможет остановить хищения, но и ускорит возврат украденных денег гражданам.

Спикер привел статистику: каждое третье преступление в России совершается в интернете, причем свыше 80% из них – дистанционные кражи денег. Он пояснил, что преступники активно используют новую схему: сначала выводят средства через пополнение мобильного баланса, а затем обналичивают их или переводят на другие счета. Новый закон направлен на борьбу именно с такими схемами.

До этого сообщалось, что целевой аудиторией мошенников являются дети, пенсионеры и владельцы криптокошельков. По словам директора департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаила Гербера, в 2025 году число атак на смартфоны Android через замаскированные под детские игры приложения выросло на 60%. С помощью таких вредоносных файлов мошенники получают возможность заражать все устройства, которые подключены к домашнему Wi-Fi.

Ранее в Госдуме призвали отключить звонки с незнакомых номеров в Telegram и WhatsApp.