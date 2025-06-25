В Хабаровске школьница гуляла с отцом в заброшенном здании и упала с высоты на бетон

В Хабаровске школьница сорвалась с высоты в заброшенном здании

В Хабаровске правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетней в недостроенном здании. Об этом сообщает краевое управление МВД.

12-летняя девочка пробралась в заброшенную постройку вместе с 65-летним отцом. Мужчина и ребенок поднялись на верхний этаж, откуда открываются панорамные виды на реку Амур.

В какой-то момент девочка оступилась и через дыру в полу упала с четырехметровой высоты на бетонный пол. Пострадавшая получила тяжелые травмы, она госпитализирована. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Ленинградской области школьник получил удар током в заброшенной котельной. 14-летний школьник отправился со знакомыми к заброшке, которую они решили изучить. Там они обнаружили электрощит подстанции, молодой человек подошел к нему первым и случайно коснулся, после чего раздался хлопок. Друзья помогли школьнику добраться до дома, его госпитализировали, состояние пациента медики оценили как тяжелое.

Ранее в Томской области пятилетнюю девочку ударило током в частном доме.