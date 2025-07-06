Депутат назвал условия наследования пенсионных накоплений

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что можно унаследовать пенсионные накопления при соблюдении некоторых условий.

Чаплин отметил, что гражданин может заранее определить наследников своих накоплений, подав заявление в Пенсионный фонд (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Он подчеркнул важность своевременного оформления такого заявления, ведь если гражданин не успел вовремя обратиться за выплатами, то его накопления полностью наследуются.

Депутат уточнил различия, что невыплаченный остаток при срочной пенсионной выплате наследуется, а остаток средств при бессрочной (пожизненной) выплате – нет.

Чаплин также разъяснил порядок действий для наследников: им необходимо обратиться в ПФР в течение шести месяцев, предоставив документы о родстве, свидетельство и СНИЛС родственника. Накопления, сформированные за счет материнского капитала, наследуются только вторым родителем или детьми (включая усыновленных).

Ранее в Госдуме предложили новую льготу для малоимущих.