Симоньян рассказала, чем закончится Апокалипсис

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» рассказала, что завершила свой роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

«Это книга о том, как на самом деле будет происходить то, что написано в «Откровении Иоанна», то есть Апокалипсис», — рассказала журналистка.

По словам Симоньян, почти все, что написано в Библии — метафора, поэтому она «взяла на себя смелость переложить на явления сегодняшнего дня». Главреда RT обратила внимание, что прежде чем публиковать свою книгу, она «посоветовалась с высокими церковными иерархами».

Симоньян отметила, что Апокалипсис, или «Откровения Иоанна»«Откровение Иоанна Богослова», также известное как «Апокалипсис» — последняя книга Нового Завета, очень оптимистичная книга. История «заканчивается тем, что все будет хорошо», указала главред RT.

«Будет страшный суд, и плохие люди понесут заслуженное наказание в вечности, а хорошие люди понесут заслуженную награду в вечности», — поделилась журналистка.

Также Симоньян рассказала, что все средства, которые удастся выручить от продажи ее книги, будут направлены на благотворительность, в первую очередь на нужды фронта.

Среди прочего Симоньян рассказала, что роман посвящен тому, что произойдет с человечеством спустя 60 лет. И подчеркнула, что считает его создание самым важным из всего, что она когда-либо сделала и еще совершит в своей жизни.

Ранее Симоньян раскрыла условие мира на Украине.