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Адвоката талибов захотели лишить статуса

Mash: российского адвоката талибов Молохова хотят лишить статуса
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Depositphotos

Российского адвоката талибов (движение внесено в список террористических организаций) Александра Молохова хотят лишить статуса, поскольку он защищал интересы движения, когда в России еще действовал запрет на его деятельность. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, еще во время подготовительной части судебного процесса адвокат предъявил ордер на защиту интересов «Талибана». Судья Олег Нефедов уточнил у Молохова, с кем у него заключено адвокатское соглашение, однако ответа на вопрос не получил.

После этого судья уточнил у одного из сотрудников МИД РФ, знают ли в ведомстве о намерении талибов направить от себя представителя на процесс, и получил отрицательный ответ. Адвоката удалили из зала суда, а Нефедов подал заявление в Минюст.

В конце июня ведомство направило в адвокатскую палату претензию с требованием лишить Молохова лицензии за его работу с талибами. Адвокат планирует подать встречное заявление на Нефедова в квалификационную коллегию судей.

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан» в стране, который действовал с 2003 года. Иск об этом был подан генеральным прокурором России, слушание состоялось в закрытом режиме. В списке террористических организаций, который ведет ФСБ РФ, «Талибан» все еще есть — с пометкой «запрет приостановлен».

Ранее адвокат «Талибана» заявил, что не стал бы показывать флаг движения на ПМЭФ.

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