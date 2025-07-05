В Японии казнили «Twitter-убийцу» после восьми лет ожидания

В Японии казнили «маньяка из Twitter», который убил девять человек за два месяца

В Японии привели в исполнение смертный приговор Такахиро Сираиси, известному как «Twitter-киллер». Об этом сообщило издание People.

Сираиси был осужден за убийство девяти человек всего за 70 дней в 2017 году. Как сообщили источники, он находил жертв в в основном Twitter (ныне платформа X), целенаправленно выбирая женщин с эмоциональными проблемами, которые в своих микроблогах высказывали мысли о суициде.

Маньяк вступал с ними в переписку, предлагая «помочь» уйти из жизни, заманивал к себе домой, а затем избивал, насиловал, убивал и грабил. Среди его жертв были восемь девушек (три несовершеннолетние, самой младшей было 15 лет). Также в списке жертв маньяка оказался молодой человек, но его убили как свидетеля.

Сираиси арестовали после того, как брат одной из жертв увидел их переписку в соцсети. При обыске в квартире преступника в холодильниках были найдены кости и части тел всех девяти убитых. Чтобы скрыть запах, он использовал наполнитель для кошачьего туалета.

На суде Сираиси признал, что его преступлениями двигали «сексуальные и финансовые желания». В итоге суд решил избрать высшую меру наказания. Казнь Сираиси стала первой в стране с 2022 года.

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