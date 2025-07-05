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Мужчина ради удовлетворения отправил ребенку непристойные видео и порно

В Екатеринбурге мужчину будут судить за отправку непристойных материалов ребенку
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Depositphotos

В Екатеринбурге перед судом предстанет 42-летний мужчина, обвиняемый в отправке непристойных фото и видео ребенку. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Мужчину обвиняют в преступлениях, предусмотренных уголовными статьями о развратных действиях в отношении малолетней и незаконном изготовлении и обороте порнографии. По версии следствия, в январе прошлого года он вступил в переписку с малолетней девочкой через мессенджер, где отправлял ей непристойные фото и видео ради собственного удовлетворения — он знал о возрасте собеседницы.

На время следствия мужчину заключили под стражу. В данный момент материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее российский студент познакомился с семиклассницей, развратил ее и снял это на видео.

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