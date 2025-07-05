Россиянин поджег гараж соседа за отказ дать сигарету

В Пермском крае пьяный 59-летний пьяный мужчина поджег гараж соседа из-за сигареты. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в октябре 2024 года на улице Коммуны. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения попросил сигарету у владельца гаража и, получив отказ, решил отомстить соседу. После ухода хозяина он поджег гараж, в результате чего пострадала внутренняя отделка и находившееся внутри имущество, включая велосипед. Ущерб от действий злоумышленника оценили как значительный.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленное повреждение имущества путем поджога. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее в Курганской области рабочий сжег жилой вагончик с тремя напарниками.