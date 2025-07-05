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Минтруд составил расписание выходных в России на следующий год

Минтруд: длинные выходные в 2026 году будут в январе, феврале-марте и мае
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vhpicstock/Shutterstock/FOTODOM

Минтруд России утвердил производственный календарь на 2026 год с рекордными периодами отдыха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.

Самые длинные каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года. Для создания непрерывного январского отдыха выходной с 3 января перенесут на 9-е число, а 4 января (воскресенье) компенсируют 31 декабря 2026 года. Помимо новогоднего марафона, россиян ждет трое мини-каникул: 21-23 февраля (День защитника Отечества), 7-9 марта (Международный женский день) и 12-14 июня (День России).

Майские праздники разделятся на два блока: 1-3 мая (Праздник Весны и Труда) и 9-11 мая (День Победы), что в сумме даст шесть выходных. Особенностью ноября станет День народного единства 4-го числа, выпадающий на среду и делящий рабочую неделю на две части.

Такая структура сохраняет традицию создания длинных уик-эндов за счет переноса выходных дней. В 2025 году аналогичный подход позволил сформировать 10-дневные новогодние каникулы.

До этого в Госдуме обсуждали идею введения четырехдневной рабочей недели для улучшения баланса труда и отдыха.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы внесут проект о сокращении рабочего дня в пятницу на один час.

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