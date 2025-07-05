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Пятилетняя девочка проглотила зубную щетку и попала на операционный стол в Ленобласти

В Ленобласти пятилетняя девочка проглотила зубную щетку
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В Ленобласти ребенок оказался на операционном столе, проглотив зубную щетку. Об этом сообщает региональный комитет по здравоохранению.

Пятилетняя девочка случайно проглотила зубную щетку. Первоначально рентген показал только щетинки, создавая ложное впечатление о небольшом предмете, который мог выйти естественным путем. После двух дней безуспешного ожидания ребенка направили на экстренную диагностическую операцию.

Врачи эндоскопического отделения провели сложную процедуру под наркозом. С помощью эндоскопа они обнаружили щетку, застрявшую между пищеводом и желудком. Используя специальную петлю для удаления полипов, медики аккуратно извлекли предмет, избежав серьезных повреждений.

Девочка быстро восстановилась и была выписана через неделю. Контрольное обследование через три недели подтвердило полное выздоровление.

Ранее подмосковные врачи спасли четырехлетнего мальчика, проглотившего краску для волос.

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