Россиянам объяснили, как самостоятельно выбрать качественную рыбу

Добыча в рыбной отрасли России продолжает устойчиво расти от года к году. Потребители, помимо получения видимого разнообразия, также часто могут столкнуться с некачественной рыбой на российском рынке. Специалист рыбодобывающей промышленности и ресторатор Ян Дмитренко рассказал «Газете.Ru», на что стоит обращать внимание при выборе рыбы.

Эксперт отметил, что на вкусовые характеристики блюда влияет регион обитания одного и того же вида морепродуктов.

«Морепродукты из разных регионов могут существенно повлиять на вкус приготовленного блюда. Например, российские гребешки добывают в Мурманске и на Дальнем востоке. Первые чуть меньше по размеру и имеют солено-ореховый вкус, вторые же обладают более сладковатым вкусом», — объяснил он.

По его словам, технология судовой шоковой заморозки, при которой рыбу помещают в холодильные камеры, расположенные на рыболовецких судах, — наиболее технологичный и безопасный способ перевозки и хранения рыбы и морепродуктов в настоящий момент.

«Всегда изучайте этикетку в магазине или интересуйтесь у продавца местом происхождения рыбы. На этикетке должен быть указано, что рыба является свежемороженой, а регион производства должен соответствовать ареалу обитания рыбы. Например, тихоокеанская кета ни при каких обстоятельствах на может быть добыта в Санкт-Петербурге. Если указанный город не соответствует региону добычи — сигнал о вторичной заморозке рыбы», — пояснил Дмитренко.

Эксперт также указал, что в большинство регионов из-за длительной транспортировки охлажденная рыба физически не может прийти.

«Охлажденные морепродукты — креветки, лангустины, мидии, океаническая рыба, представленные на прилавках магазинов, в большинство крупных городов страны прибывают замороженными. Уже на месте их подвергают дефросту, чтобы выдать продукт за охлажденный для его реализации по более высокой цене. Такие манипуляции вредят качеству морепродуктов, а также создают угрозу заражения и распространения бактерий. Шоковая заморозка с единственным циклом разморозки, напротив, является самой безопасной», — пояснил он.

В заключении Дмитренко добавил, что при покупке свежемороженной рыбы необходимо соблюсти все правила ее разморозки в домашних условиях.

«Оптимальный вариант разморозки рыбы в домашних условиях — естественное оттаивание в нижней части холодильника. Это обеспечит сохранение плотности и сочности рыбы. Избегайте размораживания в микроволновке, под горячей водой или при комнатной температуре» – предупредил Дмитренко.

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