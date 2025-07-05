Названы города, которые станут технологическими лидерами к 2030 году

Что делает город действительно технологически продвинутым? Это уже не вопрос количества камер или размеров ИТ-бюджета. Сегодня технологическое лидерство определяется способностью встроить цифровые решения в реальную жизнь — в транспорт, здравоохранение, ЖКХ, управление и взаимодействие с гражданами.

Игорь Зимин, эксперт по цифровой трансформации и инновационному развитию, рассказал «Газете.Ru», какие принципы будут определять городское лидерство в ближайшие годы — и какие города уже сейчас задают глобальный вектор развития.

По его словам, технологическое лидерство города сегодня — это способность объединить инфраструктуру, цифровые решения, грамотных специалистов и управленческую волю в одну цельную экосистему, которая работает на горожан.

«Цифровая инфраструктура (оптоволокно, 5G, дата-центры) выступает фундаментом. Без нее невозможно обеспечить работу систем в реальном времени. Однако даже самая продвинутая инфраструктура будет неэффективной, если она создается «в стол» — без понимания задач, которые должна решать. Слишком часто мы видим города, где построены дата-центры, установлены камеры, но отсутствуют сценарии применения или синхронизации этих решений между собой», — считает он.

Инвестиции важны, но сами по себе не создают «умный город». Часто крупные бюджеты тратятся неэффективно, если нет стратегии и понимания, как эти технологии будут жить дальше. Нужен не просто бюджет, а грамотная бизнес-модель, прозрачность и контроль за реализацией.

«Наличие компетентных людей в органах управления городом, ИТ-службах и подрядных организациях определяет успех создания современной цифровой экосистемы. Технологии быстро устаревают, а кадры способны адаптироваться и принимать решения в быстро меняющемся мире», — добавил эксперт.

Какие города мира уже сегодня задают вектор развития и имеют все шансы стать технологическими лидерами к 2030 году?

«Один из примеров — Сингапур, где технологии встроены в управление в формате «единого окна»: от урбанистики и транспорта до медицины и образования. Там развивают не просто умные системы, а цифровое государство, где любой сервис — цифровой по умолчанию», — рассказал Зимин.

Хорошие практики реализуются в Торонто, где свои эксперименты проводит Google Sidewalk Labs — с управлением городскими потоками, беспилотным транспортом и полной цифровой инфраструктурой. Хельсинки может похвастаться тем, что все данные по экологии, транспорту, бюджету и решениям городских властей доступны и понятны каждому жителю. Это формирует высокий уровень доверия к цифровизации.

«У всех этих городов разный климат, бюджет и контекст, но общее одно: они не ставят технологии во главу угла. Они строят сервисы и системы, которые работают для человека. Именно это и определяет технологическое лидерство к 2030 году — умение сделать технологии частью повседневной, комфортной жизни», — утверждает эксперт.

В России тоже есть примеры такого подхода — Москва, Казань, Нижний Новгород, Сочи.

«Конечно, пока города находятся на начальном этапе. Главная задача — не увязнуть в «показательных» проектах, а выстраивать долгосрочную цифровую архитектуру с открытыми данными, живыми сервисами и акцентом на человека. В первую очередь стоит сфокусироваться на создании умных транспортных систем и единых городских цифровых платформ, работающих по общим стандартам, чтобы разные электронные решения могли интегрироваться между собой, формируя единое цифровое пространство», — резюмировал эксперт.

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