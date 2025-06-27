Шаман из Ленобласти ответил на обвинения в сатанизме после обряда с погребением заживо

Шаман Тамерлан, проводивший обряд временного погребения заживо двух человек, заявил «Газете.Ru», что не будет подавать в суд на журналистов, которые назвали участников действия «сектантами, устроившими сатанинский праздник». Он посоветовал представителям СМИ внимательнее изучить термины, которыми они оперируют.

«Думаю, что желтая пресса и кликбейтные заголовки так всегда и создаются. Обращаться в суд не планирую, не вижу в этом смысла. Единственная моя претензия — почему не указывают мой Telegram-канал, где есть вся информация о происходящем? Очень грустно, что у людей отсутствует понимание терминов, которыми они оперируют, тем более когда это делают журналисты, которые задают направление дискурса в обществе. Разумеется, все знать нельзя, но можно потратить три минуты на поиск в интернете и ознакомиться с терминологией, которую собираешь применить. Я прекрасно понимаю реалии страны и мира, и что законы об оскорблении чувств верующих в первую очередь направлены на официальные конфессии. И это правильно. Но другие виды веры потенциально ничем не хуже и точно так же подвержены оскорблению. Иногда, конечно, заслуженно, но чаще просто по незнанию или ошибке. И сделать с этим ничего нельзя. Но чувство обиды, конечно, остается», — сказал Тамерлан.

26 июня ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что в Приозерском районе Ленинградской области полицейские остановили «шаманский обряд», в ходе которого похоронили в землю двух женщин, завернув их в ткани. По данным СМИ, на мероприятии присутствовал шаман и около 15 человек, каждый из которых заплатил за участие в обряде от 6 до 9 тыс. рублей. После того, как организаторы по требованию правоохранителей откопали людей, они были задержаны. Против закапывания никто из участников церемонии не выступал.

Как позже рассказал «Фонтанке» Тамерлан, все происходило на горе Хийдемяки с 20 по 22 июня. Сотрудники полиции из засады наблюдали за празднованием солнцестояния почти двое суток и дали о себе знать, лишь когда ритуал уже подходил к концу. Организаторам пришлось отправиться в «незапланированную поездку в Приозерск» — давать объяснения и сдавать тест на наркотики. Но в итоге опергруппа не нашла в действиях шаманов состава правонарушений. Всех отпустили без правовых последствий.

Ранее турист искал просветления, но не пережил встречи с шаманом в Перу.