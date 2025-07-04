В российском городе инспекторы ДПС отвезли школьников на пересдачу ЕГЭ

В Геленджике школьников, которые опаздывали на пересдачу ЕГЭ из-за аварии на трассе М-4 «Дон», отвезли в учебное заведение сотрудники ГАИ. Об этом в своем Telegram-канале рассказала заместитель мэра города Янина Скорикова.

«Вот так с мигалками на патрульных машинах наших детей доставили в школу на пересдачу экзамена. За такое доброе и внимательное отношение благодарим сотрудников ГИБДД Геленджика!» — написала она, опубликовав видео, на котором можно увидеть учеников и полицейских.

По ее словам, всего полиция сопроводила семь школьников — из Архипо-Осиповки и Пшады.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге 23 выпускника одной из гимназий получили аттестаты с грамматической ошибкой. Инцидент произошел в гимназии №35. Дети обнаружили, что вместо слова «медицины» в документах было напечатано «медищины» в строке предмета «Основы практической медицины».

Ранее Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы.