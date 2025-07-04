На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском городе инспекторы ДПС отвезли школьников на пересдачу ЕГЭ

В Геленджике полицейские доставили школьников на пересдачу ЕГЭ
true
true
true

В Геленджике школьников, которые опаздывали на пересдачу ЕГЭ из-за аварии на трассе М-4 «Дон», отвезли в учебное заведение сотрудники ГАИ. Об этом в своем Telegram-канале рассказала заместитель мэра города Янина Скорикова.

«Вот так с мигалками на патрульных машинах наших детей доставили в школу на пересдачу экзамена. За такое доброе и внимательное отношение благодарим сотрудников ГИБДД Геленджика!» — написала она, опубликовав видео, на котором можно увидеть учеников и полицейских.

По ее словам, всего полиция сопроводила семь школьников — из Архипо-Осиповки и Пшады.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге 23 выпускника одной из гимназий получили аттестаты с грамматической ошибкой. Инцидент произошел в гимназии №35. Дети обнаружили, что вместо слова «медицины» в документах было напечатано «медищины» в строке предмета «Основы практической медицины».

Ранее Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы.

Все новости на тему:
ЕГЭ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами