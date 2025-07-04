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В больницы Подмосковья поставят новое ЛОР-оборудование

Почти 30 единиц ЛОР-оборудования получат больницы Подмосковья в этом году
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В медицинские организации Московской области в 2025 году поставят почти 30 единиц ЛОР-оборудования, среди которых ЛОР-комбайны, ларингоскопы и другая техника, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, новое медицинское оборудование поможет диагностировать и лечить различные заболевания.

«Мы продолжаем обновлять больницы и поликлиники в Подмосковье – это нужно, чтобы жители получали качественную медицинскую помощь», — сказала она.

На закупку техники направлено более 107 млн рублей. Она поступит в десять медицинских организаций, в том числе в Видновскую, Дмитровскую, Лобненскую, Одинцовскую, МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского и другие. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

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