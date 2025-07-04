«Муха поджаренная лежала на полу»: у жительницы Омска молнией выбило балконную раму

Жительница Омска Кристина Береза рассказала «Газете.Ru», что во время сильного ветра в ее квартире выбило балконную раму. Сейчас погода становится лучше, добавила девушка.

«У меня дома выбило балкон, мы не поняли даже, молния это была или ветер. Был хлопок на всю квартиру и осколки по всему коридору. И муха поджаренная лежала на полу. Даже подоконник вдребезги. Больше похоже на удар молнии. Сейчас ветер стих, но на улицу я пока не выходила», — сказала Кристина.

Сегодня днем, 4 июля, Омск накрыл ливень со шквалистым ветром. Ураган снес деревья, остановки. Местная прокуратура сообщила о пострадавшей женщине – когда она стояла на крыльце банка, на нее упала балконная плита. По неподтвержденным данным, женщина получила травму головы и перелом ключицы.

Telegram-канал «Инцидент Омск» пишет, что шесть домов на улице Челюскинцев остались без газа из-за повреждения газовой трубы, а возле метро сошел с рельсов трамвай.

Ранее в Петербурге деревья придавили женщину в авто из-за ветра.