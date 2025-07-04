Попытки национализации электрических сетей Армении назвали актом беззакония

Попытка национализации электрических сетей Армении является беспрецедентным актом беззакония, заявил заместитель председателя Российско-армянского делового совета при ТПП РФ Эдмон Эвоян.

Он напомнил, что парламент республики Армении уже во 2-м чтении одобрил закон о национализации электрических сетей.

«За документ проголосовали 65 депутатов, против выступили 27 парламентариев, еще один воздержался. Парламентская оппозиция назвала закон «попыткой государственного рэкета», конфискации имущества и политического давления на владельца «Электросетей» Карапетяна», — сказал он.

Эвоян добавил, что после обысков в ГК «Ташир» в Ереване руководство компании призвало граждан выйти 4 июля на протестное шествие.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил сотрудникам электросетей увольнениями и судом за «политические интриги» и склонение к участию в митингах, хотя сам в своих речах говорит, что в Армении любой человек может сколько хочет выходить на марши или митинги и говорить о своей точке зрения», — сказал Эвоян.

По словам Эвояна, ГК «Ташир» честно и открыто владеет 100% акций электрических сетей.

«Национализация таких больших компаний и предприятий обязательно влечет за собой отрицательный инвестиционный фон. Где гарантия у местных компаний и компаний с иностранными инвестициями, что завтра при определенных высказываниях своих личных мнений они не попадут под косу национализации», — заявил он.

Эвоян подчеркнул, что Самвел Карапетян часто платил из своих личных средств зарплаты сотрудникам электрических сетей Армении, когда компания переживала не лучшие времена.