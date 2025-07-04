Поправки в Конституцию РФ назвали ответом на изменения роли страны и ожидания граждан

Пять лет назад, 1 июля 2020 года, в России завершилось голосование по поправкам в Конституцию, которые заложили основы для суверенного развития страны. Обновленный основной закон стал ответом на вызовы времени, укрепил национальную идентичность, создал правовые условия для технологического прорыва и защитил историческую память от фальсификаций, заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ, историк Константин Могилевский.

Он отметил, что Конституция России изначально являлась не только фундаментом национальной правовой системы, но и общественным договором о ценностях российской государственности. За два десятилетия РФ стала сильнее и свободнее от внешнего влияния, чем в 1990-е. Поправки отразили эти изменения, подчеркнул Могилевский. Потому, по словам историка, поддержка поправок гражданами на голосовании была безоговорочной.

«Выбранный курс на суверенное поступательное развитие отвечает ожиданиям подавляющего большинства россиян. Если бы вопрос вынесли сегодня, уровень одобрения оказался бы еще выше. Обновленная Конституция доказала эффективность — она задала вектор политики в ключевых сферах и помогла подготовиться к отражению беспрецедентной агрессии Запада», — считает Могилевский.

Как замминистра науки и высшего образования РФ, Могилевский выделил поправки, закрепившие научно-технологическое развитие в числе приоритетов государства. «Указ президента о национальных целях до 2030 года консолидирует усилия для достижения технологического лидерства страны», — пояснил он.

В свою очередь, как историк и сопредседатель Российского исторического общества, Могилевский акцентировал важность конституционной поправки о защите исторической правды — объективных знаний о прошлом, добытых научным путем.

«Историческая правда — основа нашей национальной идентичности. Сегодня она подвергается атакам извне, потому задача государства, общества и ученых — противостоять этому, опираясь на науку и традиционные российские духовно-нравственные ценности», — резюмировал Могилевский.