Москвичи и гости столицы смогут узнать о традициях и культуре Индии

В Москве при поддержке «Роснефти» пройдет фестиваль индийской культуры

В Москве с 5 по 13 июля при поддержке «Роснефти» пройдет фестиваль Индии, сообщает пресс-служба компании.

В рамках фестиваля москвичи и гости столицы смогут узнать о культуре и традициях Индии.

Организаторы подготовили развлекательную и образовательную программы, в рамках которых желающие смогут научиться играть на парном барабане табла, узнать об индийских народных танцах, принять участие в мастер-классах по йоге и заняться другими активностями.

Также в рамках фестиваля пройдет выставка предметов искусства Индии.

Кроме того, желающие смогут приобрести товары индийских народных промыслов и попробовать национальные индийские угощения.

В «Роснефти» напомнили, что в 2024 году при участии компании в посольстве Индии в Москве прошла летняя благотворительная ярмарка.