Россиянам рассказали, как научиться управлять гневом

Неконтролируемый гнев может быть опасен как для человека, который его испытывает, так и для отношений с окружающими людьми. Если резко накатывает волна неконтролируемой злости, важно суметь вовремя ее погасить с помощью навыком управления гневом, объяснили эксперты Общественной Службе Новостей.

В первую очередь специалисты рекомендуют обратить внимание на тело и постараться его успокоить. В частности, базовой и эффективной техникой считается глубокое диафрагмальное дыхание. Нужно вдыхать медленно, через нос, наполняя живот, а выдыхать через рот. Выдох должен быть длинным, фокус внимания на нем активирует систему расслабления, считают эксперты.

Еще один метод – это дистанцирование, при котором нужно наблюдать за собой со стороны, как в кинотеатре. Можно также задать себе мысленно вопросы, например: «Как я отнесусь к этой ситуации завтра, через неделю?». Важно постараться переключить фокус внимания, так как зацикленность на источнике гнева будет сильнее его разжигать. Можно попробовать описать себе несколько предметов вокруг, звуков, физических ощущений.

Также специалисты советуют в моменты сильного гнева постараться занять себя механической деятельностью — например, можно переставить вещи, выполнить физические упражнения и прочее.

Чтобы реже сталкиваться неконтролируемым гневом, важно развивать эмоциональный интеллект, а также менять глубинные установки и повышать стрессоустойчивость. Огромное значение имеет работа над собой, умение увидеть ситуацию глазами другого человека, когнитивная гибкость – все это можно развить, если уделять этому внимание, заключили эксперты.

До этого ученые выяснили, что склонность к гневу у женщин значительно уменьшаются с возрастом, начиная с периода перименопаузы. Отмечается, что психологический аспект менопаузы может значительно влиять на личную и профессиональную жизнь женщины. Колебания гормонов в этот период могут вызывать сильные перепады настроения, включая гнев и враждебность.

Ранее эмоциональных людей предупредили о риске болезней сердца.