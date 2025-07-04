На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Самый напряженный день»: в Метеобюро рассказали об угрозе наводнения в Санкт-Петербурге

Синоптик Позднякова: вода в каналах Петербурга может повыситься до полутора метров
true
true
true

Из-за усиления ветра в Санкт-Петербурге возможно повышение воды в малых реках и каналах до одного-полутора метров, а в Неве — еще выше. Об этом «Газете.Ru» заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, отметив, что в городе до вечера будет сохраняться угроза подтоплений.

«Там уже в утренние часы началось усиление ветра. Вдоль Финского залива и устья Невы дул уже довольно плотный западный ветер, поэтому там действительно сегодня сохраняется угроза подтопления или подпора воды в Неве, и возможно повышение уровня воды в малых реках в Санкт-Петербурге и на каналах где-то до метра-полутора. В Неве может быть и больше. Итоги сегодняшнего процесса можно будет узнать только предстоящим вечером, потому что наибольшая высота нагонных явлений будет проявляться только где-то к 18 часам сегодняшнего дня. Предстоящей ночью и завтра днем ситуация уже улучшится, то есть о наводнении, может быть, что уже ничего и не напомнит. Ситуация улучшается. Сегодня самый напряженный день с точки зрения повышения уровня воды в реках», — сказала она.

По данным синоптиков, в ночь на 4 июля в восточной части Финского залива начался сильный ветер — порывы достигали 28 м/с, а высота волн — 2,5 метра. В МЧС было принято решение закрыть затворы дамбы, также прекращено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Местные жители делятся в соцсетях кадрами летающих мусорных баков и поваленных деревьев. Наиболее сложная ситуация в Сестрорецке — там затопило парк Дубки.

Власти Санкт-Петербурга сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности будет действовать в городе до субботы.

Ранее москвичей предупредили о грозе 4 июля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами