Сибирячка организовала бордель, где работали сотрудницы с финансовыми проблемами

В Новосибирске 29-летняя местная жительница организовала бордель и предлагала работу девушкам с финансовыми трудностями, заманивая их вакансиями о высокооплачиваемой работе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Правоохранители установили, что с 2020 по 2025 год женщина организовала криминальный бизнес с использованием съемных квартир. По ее указанию два администратора координировали заказы и распределяли работниц по адресам. До квартир девушек доставляли водители, которые трудились посменно.

Злоумышленница размещала в интернете вакансии, которые сулили высокий заработок и гибкий график. На них откликались кандидатки с финансовыми трудностями. Их обманом вовлекали в занятие проституцией.

В 2025 году полицейские пресекли незаконный бизнес. Возбуждены уголовные дела по статьям «Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой» УК РФ и «Организация занятия проституцией другими лицами» УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Омске раскрыли сеть борделей, работавших под вывесками массажных салонов.