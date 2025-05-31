В Нижнем Тагиле двое мужчин сожгли квартиру приятеля вместе с его бабушкой

В Нижнем Тагиле будут судить двоих молодых людей, которые едва не сожгли заживо 78-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает СУ СК РФ Свердловской области.

По данным следствия, осенью 2024 года один из обвиняемых в сети поссорился со знакомым. Мужчина затаил обиду и решил устроить поджог квартиры оппонента. Он привлек к делу своего знакомого, вместе с другом он приехал на адрес, где, по его сведениям, жил обидчик и его бабушка.

Молодые люди облили дверь квартиры бензином и подожгли. В это время дома была пенсионерка. Пожилая женщина почувствовала запах дыма, выбежала на балкон и стала просить о помощи. Ее удалось спасти благодаря соседям.

«Возгорание было потушено, а запертая в «огненной ловушке» гражданка была эвакуирована на улицу через окно после срыва с него решетки. В ходе пожара потерпевшая получила ожоги, которые повлекли причинение ее здоровью легкого вреда», — сообщили в СК.

Поджигателей задержали, было возбуждено уголовное дело о покушении. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемым может грозить длительный срок заключения.

Ранее россиянин расстался с девушкой и от обиды сжег дачу.