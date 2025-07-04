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Врач предупредил об опасности бессонницы у подростков для сердца

Врач Полуэктов: бессонница может навредить сердцу подростков
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Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Нарушения сна у подростков могут грозить серьезными проблемами со здоровьем, в том числе повышением артериального давления и увеличением риска развития болезней сосудов и сердца. Об этом kp.ru рассказал врач-сомнолог, невролог, заведующий отделением медицины сна Университетской клинической больницы № 3 Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.

По его словам, многие в подростковом возрасте жертвуют сном ради своих увлечений, обещаний и не только. При этом нарушения гигиены сна могут вызвать бессонницу.

Аналогичный эффект создают также психологические нагрузки и стрессы, а также сбой биологических ритмов. В последнем случае подростки живут по собственному часовому поясу, а не по стандартному.

«Некоторые подростки становятся настоящими супер-совами. Их внутренние часы слишком поздно сигнализируют о переходе в режим сна и также слишком поздно дают команду проснуться и перейти в режим бодрствования», — подчеркнул Полуэктов.

Бразильские ученые из Университета Сан-Паулу до этого выявили четкую взаимосвязь между чертами личности и риском развития хронической бессонницы. Наибольшую опасность представляет невротизм — склонность к эмоциональной нестабильности.

Ранее врач рассказала про феномен невосприятия сна.

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