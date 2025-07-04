Агроном объяснил, как выбрать хорошую клубнику в магазине

Ярослав Абрамов, агроном, менеджер по работе с ключевыми клиентами Гродан (является бизнес-подразделением РОКВУЛ) рассказал «Газете.Ru», на что нужно обращать внимание при покупке клубники.

По его словам, прежде всего — внешний вид ягод. Бывают сорта, характеризующиеся белой окраской, однако они пока мало распространены. Обычно встречаются сорта с ягодами красного оттенка, который может варьироваться от светлого до темно-бордового.

«Качественная клубника — ярко-красная, равномерного оттенка, с глянцевой поверхностью. Зеленые или белые пятна — признак незрелости, и такие ягоды, скорее всего, не станут вкуснее, даже если дать им «полежать». Будьте осторожны с ягодами, которые выглядят слишком идеально. Иногда их обрабатывают специальными составами, чтобы придать глянцевый блеск и продлить срок хранения. Такая клубника часто имеет неестественный вкус. Также стоит отказаться от ягод с повреждениями, вмятинами или темными пятнами — это указывает на порчу или неправильное хранение», — объяснил он.

Обратите внимание на размер: крупные ягоды выглядят аппетитно, но могут быть водянистыми и менее сладкими. Самая ароматная и вкусная — мелкая и средняя клубника. Однако размер — не главный критерий, так как зависит от сорта и условий выращивания. Например, тепличная клубника крупнее, но не уступает по вкусовым качества садовой.

«Главный индикатор свежести — аромат. У свежей клубники он сладкий, насыщенный и чувствуется на расстоянии. Если вы не ощущаете запаха, даже поднеся контейнер, значит клубника либо не созрела, либо лежит уже давно. Ягода без аромата чаще всего не выделяется и вкусом. Также должен насторожить едва уловимый «химический» запах, который может свидетельствовать об использовании консервантов — средств для продления срока хранения. Вкус и польза такой ягоды под вопросом, поэтому лучше ее не покупать», — рассказал агроном.

Еще один важный критерий — состояние чашелистиков (зеленых листочков, которые окружают ягоду у основания плодоножки). У свежей клубники они ярко-зеленые и упругие. У сладких сортов чашелистики обычно растут немного вверх и слегка отстают от ягоды, у сортов с кислинкой — плотно прилегают к ней. Если чашелистики пожухли, высохли или пожелтели, значит клубнику собрали давно или неправильно хранили. Также проверьте, легко ли отделяется плодоножка. Если она отрывается с трудом — ягода свежая. Если же плодоножка отделяется слишком легко, это явный признак перезрелости.

«На ощупь качественная клубника должна быть достаточно упругой, чтобы легкое нажатие на ягоду не оставляло вмятин и приводило к выделению сока. С другой стороны, слишком твердая клубника может оказаться недозрелой и кислой — здесь важно почувствовать баланс. Покупая клубнику в пластиковом контейнере, обязательно переверните его и посмотрите на дно: внутри не должно быть раздавленных ягод, сока или воды. Эти признаки говорят о том, что ягоды уже начали портиться», — резюмировал он.

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