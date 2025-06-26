Россияне рассказали, за сколько готовы покупать клубнику

Россияне чаще всего покупают клубнику по цене 400–600 рублей за килограмм

В первой половине июня клубнику успели попробовать только 35% россиян, тогда как больше половины (52%) только планировали. И это вовсе не про равнодушие, а скорее про опасение пробовать раньше времени. Это показало исследование платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Главный способ потребления клубники — без рецептов и церемоний. 43% россиян просто моют ягоду и едят. Замораживают 18%, а готовят из нее десерты только 10%.

Первая клубника чаще всего покупалась в супермаркетах (28%) и на рынках (27%). Каждый пятый (18%) получил ягоду с дачи или от бабушки. Онлайн-доставка осталась нишевым каналом (4%). Клубника — по-прежнему «оффлайн»-продукт, который хочется увидеть и понюхать перед покупкой.

Самые популярные ценовые категории клубники — 400–600 рублей за килограмм (34%). От 600 до 900 рублей тратят 33%. Это делает клубнику скорее сезонным лакомством, чем базовым продуктом. Тем не менее спрос высокий, а готовность платить — стабильная: ягода остается частью летнего образа жизни.

Для большинства респондентов важнее всего оказался внешний вид клубники (30%) и запах (25%). Цена на третьем месте (16%). Страна происхождения волнует лишь 7% покупателей.

37% россиян считают, что самая вкусная клубника — местная, из их региона. На втором месте — краснодарская (18%), далее импортная (13%) и крымская (10%). Предпочтения показывают: вкус связывается не с брендом, а с близостью.

К ранней клубнике относятся с сомнением, но не без интереса. Еще в мае 32% брали раннюю клубнику осторожно, «на пробу», еще 25% ждали июньскую. Принципиально отказались от ранней ягоды 16%. Только 19% покупали без страха, даже если с намеком на «химию». Сезонное доверие, как клубника: должно дозреть.

Только 12% россиян выращивают клубнику самостоятельно. Остальные 88% ее покупают. Это подчеркивает как тренд на городскую жизнь, так и ценность «своей» клубники не только как продукта, но как символа лета, заботы и времени, которое ты вкладываешь.

Ранее россиянам рассказали о пользе клубники.