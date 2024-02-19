Россиянам рассказали о самых вредных для почек продуктах

Проявление хронических заболеваний почек во многом зависит от образа жизни человека. Почки являются одной из естественных фильтрующих систем организма, поэтому на них сильно сказывается употребление потенциально вредных продуктов, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт, врач-нефролог «СМ-Клиника» Михаил Елисеев.

В первую очередь, по его словам, это обилие соленых продуктов. При потреблении большого количества соли почкам приходится больше работать, чтобы вывести избыток натрия из организма. Это может привести к задержке жидкости в организме, и, как следствие, к отекам, повышенному артериальному давлению. Врач отметил, что много соли содержится в соленьях, фастфуде, полуфабрикатах.

«Еще один вредный для почек продукт — алкоголь. Мочевыделительная система выводит из организма связанные токсические вещества. При этом нагрузка на почки сильно возрастает. Особенно вредно на клетки почечных канальцев действует ацетальдегид (продукт распада этанола). Со временам повреждаются структуры почки, затрудняется клубочковая фильтрация, развивается хроническая почечная недостаточность», — добавил Елисеев.

Кроме того, к проблемам с почками может привести употребление избыточно большого количества мяса. Животные белки перевариваются гораздо сложнее, что затрудняет процессы выведения продуктов жизнедеятельности. Диета, богатая животными белками, способствует образованию камней в почках. Также мясо содержит большое количество пуринов, которые стимулируют выработку мочевой кислоты.

«Как известно, молочные продукты — это источники кальция. Но, если употреблять их слишком много, кальций в больших концентрациях начнет появляться в урине. Это существенно увеличивает вероятность развития мочекаменной болезни», — рассказал специалист.

Также он обратил внимание на вред, который может нанести органу избыточное потребление различных видов масел, которые являются источником большого количества холестерина и жиров. Их активное употребление со временем отражается на работе сердечно-сосудистой системы, что может привести к развитию патологии почек (гипертонический нефроангиосклероз).

«Кроме того, стоит упомянуть про бананы и авокадо. Употребление слишком большого количества данных фруктов может быть опасным в связи с содержанием в них калия. Избыток калия, также как и натрия, тяжело выводится из организма. В результате это может привести к проблемам с работой почек, мышечным спазмам, проблемам с работой сердца (например аритмия)», — добавил нефролог.

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