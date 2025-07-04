Летом россияне стали чаще покупать просекко и креманы

Аналитики сети винотек SimpleWine выяснили, как изменились алкогольные предпочтения россиян в весенний период по сравнению с зимним. Продажи белых тихих вин увеличились с 45 до 50%, а красных — опустились с 52 до 45%. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Среди игристых вин в весенний период наблюдался рост популярности всех категорий — просекко, креманы, кава и другие. Доля игристых в продажах сети выросла с 24% в январе-феврале до 28% в весенние месяцы. В сегменте российских вин покупатели в оба периода отдавали предпочтение розовым игристым винам, нежели белым.

Среди популярных российских вин в январе-феврале 2025 года в топ-5 вошли: «Балаклава Резерв Розе» (Золотая Балка), «Южная Вертикаль Каберне Фран Премиум» (Chateau de Talu), «Сикоры Герц», «Локо Чимбали Оранж» и «Лефкадия Красное». Весной в лидерах остались «Балаклава Резерв Розе» и «Сикоры Герц», а также появились новинки: «Спелая Роза» и «Семисам Резерв» от бренда Шумринка. «Локо Чимбали Оранж» сохранил свои позиции в топе.

Средний чек на российские игристые вина в винотеках увеличился на 22% — с 1700 рублей зимой до 2000 этой весной. Для тихих вин прирост составил 6% (с 2800 до 3000 рублей), а общий средний чек на российские вина вырос с 2700 до 2900 рублей. В натуральном выражении продажи российских вин увеличились на 15%, при этом наибольший рост — +23% — пришелся на игристые вина.

В преддверии лета относительно выросло потребление джина — с 13 до 15%. Как в зимние, так и в летние месяцы наиболее популярными крепкими напитками оказались настойки и виски.

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