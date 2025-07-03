В России проверили на законность выплаты на погибших военных

Конституционный суд (КС) России рассмотрел жалобу матери солдата из Чувашии, который погиб 30 лет назад — она оспаривала законность и размер выплат, полагающихся за его смерть на военной службе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Жительница города Канаш Чувашской Республики Анна Андреева подала жалобу в Конституционный суд в конце 2024 года. Она утверждает, что ее сын Александр Андреев погиб в октябре 1995 года во время службы в армии из-за военной травмы. В декабре 2021 года Андреева обратилась в местный собес с просьбой назначить ей ежемесячную компенсацию в связи с потерей сына. С тех пор она ее получает.

По данным КС, позднее матери военного стало известно, что другие родственники погибших солдат, оказавшись в аналогичной ситуации, обратились не в собес, а в местное отделение пенсионного фонда. Им назначили выплаты за погибших на службе родственников с января 2012 года, хотя заявление они подали только в 2022 году. Таким образом, они получили положенные им деньги за прошедшие десять лет.

В 2012 году был принят федеральный закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». Анна Андреева получает компенсации по этому закону.

Мать солдата подала в суд, но Канашский районный суд Чувашской Республики в 2022 году отказал ей. Верховный суд республики и Шестой кассационный суд общей юрисдикции в марте и июне 2023 года подтвердили это решение. Суды решили, что выплаты Анне Андреевой назначаются только после подачи документов в органы соцзащиты. В июне 2024 года ей также отказали в передаче дела в Верховный суд РФ.

Конституционный суд разъяснил, что право на выплату возникает со дня гибели военнослужащего, но не раньше вступления в силу соответствующего федерального закона.

Суд отметил, что оспариваемая норма соответствует конституции. Согласно ей, ежемесячная денежная компенсация выплачивается семьям военнослужащих, проходивших службу по призыву и погибших до 1 января 2012 года.

Ранее в Госдуме предложили увеличить выплаты семьям погибших военнослужащих.