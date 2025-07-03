Крымчанин, изнасиловавший ребенка, избежит колонии и направится на принудительное лечение

В Крыму молодой человек, изнасиловавший ребенка, отправится на принудительное лечение вместо восьми лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Крым.

Верховный суд признал ранее судимого юношу 2003 года рождения виновным в изнасиловании девочки, не достигшей 14-летнего возраста. Преступление квалифицировано по п. «а» ч.5 ст.131 УК РФ.

Сначала суд назначил осужденному восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима с запретом работать с детьми в течение восьми лет. Однако в результате, с учетом исключительных обстоятельств, ему избрали наказание ниже низшего предела — суд постановил применить принудительное лечение у психиатра и взыскал с осужденного 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Ранее пьяный сельчанин изнасиловал девушку-подростка и получил срок.