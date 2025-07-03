В Подмосковье подвели итоги уборки аварийных деревьев

Более 1,4 тысячи аварийных деревьев убрали в Подмосковье с начала года

Специалисты убрали 1426 аварийных деревьев с территории лесного фонда Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

Больше всего деревьев было убрано в Подольском, Ступинском, Волоколамском, Сергиево-Посадском и Истринском фондах.

В Комлесхозе отметили, что дерево считает опасным в том случае, если оно находится в 100-метровой зоне от населенного пункта, имеет структурные повреждения и угрожает имуществу или здоровью людей.

Решение о вырубке принимают после проверки обращений граждан через: единый центр управления регионом, портал «Добродел», сайт Комлесхоза. Самовольная рубка запрещена, даже если дерево аварийное.