В России запущен еще один проект для поддержки научных инициатив

VK Cloud выделит до 500 тыс. рублей на гранты для научных проектов

Облачная платформа VK Cloud объявила о старте программы поддержки научных и исследовательских инициатив. Участники проекта смогут получить грант в размере 500 тыс. бонусных рублей на использование сервисов платформы, а также экспертную и медийную помощь VK Tech.

Целевая аудитория программы — научные коллективы вузов и лабораторий, а также студенты и специалисты в сфере ИТ, сотрудничающие с учеными. Основными критериями отбора являются значимость проекта, технологичность, открытость результатов и потенциал для масштабирования. Участники получат доступ к инфраструктуре VK Cloud, включая базы данных, серверы, платформы для машинного обучения и инструменты разработки.

«Ресурсы VK Cloud позволят участникам в короткий срок получить нужные технологии и вычислительные мощности для реализации проекта или выполнения исследовательской задачи. Благодаря этому и молодые ученые, и опытные команды смогут сосредоточить усилия на гипотезах и экспериментах», — отметил директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

Платформа уже имеет опыт работы с научными проектами. В частности, в прошлом году VK Cloud поддержал программу по сохранению кудрявых и розовых пеликанов. Облачные инструменты упростили мониторинг птиц: анализ данных о миграции, численности и состоянии колоний стал быстрее и точнее.