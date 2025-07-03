На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России запущен еще один проект для поддержки научных инициатив

VK Cloud выделит до 500 тыс. рублей на гранты для научных проектов
true
true
true
close
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Облачная платформа VK Cloud объявила о старте программы поддержки научных и исследовательских инициатив. Участники проекта смогут получить грант в размере 500 тыс. бонусных рублей на использование сервисов платформы, а также экспертную и медийную помощь VK Tech.

Целевая аудитория программы — научные коллективы вузов и лабораторий, а также студенты и специалисты в сфере ИТ, сотрудничающие с учеными. Основными критериями отбора являются значимость проекта, технологичность, открытость результатов и потенциал для масштабирования. Участники получат доступ к инфраструктуре VK Cloud, включая базы данных, серверы, платформы для машинного обучения и инструменты разработки.

«Ресурсы VK Cloud позволят участникам в короткий срок получить нужные технологии и вычислительные мощности для реализации проекта или выполнения исследовательской задачи. Благодаря этому и молодые ученые, и опытные команды смогут сосредоточить усилия на гипотезах и экспериментах», — отметил директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

Платформа уже имеет опыт работы с научными проектами. В частности, в прошлом году VK Cloud поддержал программу по сохранению кудрявых и розовых пеликанов. Облачные инструменты упростили мониторинг птиц: анализ данных о миграции, численности и состоянии колоний стал быстрее и точнее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами