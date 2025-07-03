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В Московском областном медицинском колледже прошел выпускной

Почти 3 тысячи выпускников завершили обучение в Московском областном медколледже
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Министерство здравоохранения Московской области

Почти 3 тыс. студентов Московского областного медицинского колледжа и его филиалов стали выпускниками, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Больше всего выпускников было по направлениям «Сестринское дело» (1,9 тыс. человек), «Лечебное дело» (742 человека) и «Фармация» (189 человек).

По словам заместителя председателя правительства Московской области, министра здравоохранения региона Максима Забелина, сразу 520 выпускников заключили договоры на целевое обучение с медорганизациями еще во время учебы.

«Ждем и остальных выпускников для трудоустройства в наши больницы, поликлиники и на скорую», — сказал он.

В пресс-службе отметили, что в Московском областном медколледже проводится обучение студентов по следующим специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика» и «Фармация».

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