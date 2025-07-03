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В России откроется пионерлагерь в стиле СССР для пенсионеров

В Якутии откроется пионерлагерь в советском стиле для одиноких пенсионеров
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В Республике Саха (Якутия) откроют летний лагерь в советском стиле, предназначенный для одиноких пожилых людей в возрасте от 60 до 80 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Лагерь воспроизводит атмосферу советских пионерлагерей, учитывая современные реалии. Участники лагеря смогут окунуться в ностальгические воспоминания о временах своей молодости, поделиться своим жизненным опытом и открыть для себя новые увлечения», — говорится в анонсе, который приводит канал.

По информации «Осторожно, новости», лагерь организуют на территории школы-интерната в Горном улусе, смены будут длиться по 10 дней. Для пенсионеров будут проводить концерты, тематические вечера, курсы цифровой грамотности, арт-терапевтические сессии и мастер-классы. Кроме того, они смогут посетить местные музеи и достопримечательности.

Лагерь впервые открылся в 2024 году, однако теперь смен будет две, а отдыхающих в два раза больше — порядка 40 человек.

Ранее сообщалось, что пенсионеры в России перерабатывают по пять лет.

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