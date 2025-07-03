Android назвали инструментом для продвижения интересов Google

Android давно перестал быть открытой платформой, заявил член СПЧ, журналист, общественный деятель Александр Малькевич.

Такое мнение он высказал, комментируя рекомендацию советника Суда Европейского союза отклонить апелляцию Google по делу о штрафе в размере €4,1 млрд.

По словам Малькевича, утверждения Google о том, что Android поддерживает конкуренцию, выглядят нелепо. Он напомнил, что только в Европе компания уже проиграла три антимонопольных дела, и должна заплатить штрафы на сумму более €8 млрд.

«Android — это удобный инструмент, с помощью которого Google продвигает собственные сервисы, прикрываясь разговором о свободе выбора. Компания просто заливает рынок деньгами: платит производителям, чтобы ее поисковик и браузер стояли по умолчанию, а все возможные альтернативы блокирует еще на старте», — отметил он.

Малькевич, добавил, что миллиарды, которые Google тратит на урегулирование претензий, не решают сути проблемы.

«Google уже должен всем – Европе, США и, между прочим, России тоже. А тем, кто до сих пор верит в открытую и честную экосистему Android, стоит хотя бы раз попробовать поиграть в ней не по правилам Google», — подчеркнул он.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов также раскритиковал действия компании. По его словам, в Европе Google пытается договариваться: судится, платит штрафы и делает формальные уступки.

«Там он хотя бы делает вид, что слышит регуляторов и готов что-то менять. А в России – просто забрал деньги и вышел, как будто никаких обязательств у него тут и не было. Перед банкротством их российская «дочка» перевела наверх 10 млрд рублей дивидендов, а теперь, когда конкурсный управляющий требует вернуть больше 130 млрд, Google идет в американский суд, чтобы запретить нам даже пытаться что-то взыскивать», — сказал он.

По его мнению, такие действия компании очень показательны. Он подчеркнул, что внешне действия Google выглядят привлекательно: заявления о доступности технологий, предоставлении свободы выбора и помощи бизнесу. При этом Кирьянов подчеркнул, что в реальности это закрытая система, ориентированная на интересы одного участника.

«Чем больше Google критикуют снаружи, тем сильнее он старается все контролировать внутри и не подпускать никого лишнего», — добавил он.