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В Германии закрыли крупный порт из-за появления там пауков «черная вдова»

Bild: крупный порт в Германии закрыли из-за пауков черная вдова
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Shutterstock

В портовом городе Бремерхафен на севере Германии временно приостановили работу одного из терминалов автохаба после обнаружения ядовитых пауков черная вдова, пишет Bild.

Инцидент произошел в понедельник на территории автомобильного терминала. Как сообщила представитель логистической компании BLG Тина Аллерхайлиген, работы в зоне находки пауков были немедленно прекращены, а участок перекрыт для сотрудников и посетителей.

«Мы оперативно привлекли специализированную дезинсекционную службу, чтобы устранить проблему. К счастью, сотрудникам ничего не угрожало, и нам не пришлось закрывать весь терминал, поэтому экономических потерь удалось избежать», — отметила Аллерхайлиген.

Ранее женщина с арахнофобией из Британии рассказала, что спит со специальной сеткой над кроватью.

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