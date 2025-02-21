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Женщина с арахнофобией из Британии спит со специальной сеткой над кроватью

Metro: из-за арахнофобии британка спит со специальной сеткой над кроватью
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stellyximmy/TikTok

Британка с арахнофобией установила специальную сетку над кроватью, чтобы защититься от пауков во время сна, пишет Metro.

Эстелла Кириаку из Лондона настолько боится пауков, что установила сетку над своей кроватью для дополнительной защиты. Несмотря на то, что в Великобритании обитает около 660 видов пауков, ни один из них не является ядовитым. Это не мешает многим людям испытывать страх перед этими восьминогими существами.

Британка решилась на крайние меры после того, как в прошлом году заметила паука в своей квартире в Клэпхеме. Она была настолько напугана, что временно переехала в спальню своей соседки. Вернувшись в свою комнату, она заказала сетку от комаров, а затем прикрепила ее к кровати для максимальной защиты.

«Некоторые могут назвать меня сумасшедшей, но я думаю, что это гениально», — говорит женщина.

Однако Кириаку признает, что ее страх перед пауками иногда мешает ей справляться с проблемами. Она также понимает, что ее метод может вызвать недоумение у психологов, но пока она чувствует себя в безопасности под своей импровизированной защитой.

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