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Эмин Агаларов объяснил перенос концерта в России на 365 дней

Эмин Агаларов заявил, что не смог согласовать новые даты для отмененного концерта в Светлогорске
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

СМИ сообщили, что концерт азербайджанского и российского певца Emin в Светлогорске Калининградской области перенесли на год. Сам исполнитель заявил «Газете.Ru», что концерт отменяется из-за «изменения делового графика».

«Концерт, запланированный на 6 июля в светлогорском «Янтарь-Холле», мы вынуждены перенести по причине изменения делового графика. Эта площадка – самая популярная в регионе, поэтому согласовать ближайшие даты не удалось», — сказал он.

Агаларов добавил, что «очень хочет приехать в Светлогорск» и концерт обязательно состоится, но через год.

До этого стало известно о переносе концерта певца Эмина Агаларова в Калининградской области на площадке «Янтарь-холл». Концерт перенесли с 6 июля 2025 года на 5 июля 2026 года.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию Sputnik-Азербайджан и задержали журналистов издания — в феврале деятельность Sputnik была приостановлена в стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Баку «эмоциональная», и призвал власти страны к диалогу.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга.

Ранее РФ согласовала доступ к арестованным в Азербайджане россиянам.

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