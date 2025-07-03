В Приморье 18-летний юноша проглотил 400 граммов магнитов и оказался на операционном столе

Врачи Владивостокской клинической больницы №4 спасли 18-летнего пациента, который проглотил детали от магнитного конструктора. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

В больницу пациента привезли с жалобами на дискомфорт в желудке. Его родители поделились версией, что сын мог проглотить инородные предметы, что подтвердили результаты рентгена: на снимке медики увидели скопление конструктора в желудке и тонком кишечнике.

«Около двух часов врачи аккуратно и кропотливо доставали звенья непростой округлой формы, которые было нелегко подцепить. Всего было извлечено 420 граммов магнитного конструктора», — рассказали в пресс-службе больницы.

Там добавили, что вмешательство прошло благополучно и вскоре молодой человек сможет вернуться к обычной жизни.

Ранее во Владимире помогли подростку, который поместил в уретру 46 магнитов.