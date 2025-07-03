На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье 18-летний юноша проглотил 400 граммов магнитов и оказался на операционном столе

Во Владивостоке врачи спасли 18-летнего юношу, проглотившего магниты
true
true
true
close
Telegram-канал «ВКБ №4 «Дальзаводская больница»»

Врачи Владивостокской клинической больницы №4 спасли 18-летнего пациента, который проглотил детали от магнитного конструктора. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

В больницу пациента привезли с жалобами на дискомфорт в желудке. Его родители поделились версией, что сын мог проглотить инородные предметы, что подтвердили результаты рентгена: на снимке медики увидели скопление конструктора в желудке и тонком кишечнике.

«Около двух часов врачи аккуратно и кропотливо доставали звенья непростой округлой формы, которые было нелегко подцепить. Всего было извлечено 420 граммов магнитного конструктора», — рассказали в пресс-службе больницы.

Там добавили, что вмешательство прошло благополучно и вскоре молодой человек сможет вернуться к обычной жизни.

Ранее во Владимире помогли подростку, который поместил в уретру 46 магнитов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами