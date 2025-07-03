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«Единая Россия» и фонд «Наша правда» военным журналистам передали комплекты РЭБ

Журналисты и группировка войск «Центр» получили средства защиты от дронов
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«Единая Россия»

«Единая Россия» совместно с фондом «Наша правда» передала комплекты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) военным журналистам и группировке войск «Центр», сообщается на сайте партии.

Отмечается, что устройства получили представители ВГТРК, «Первого канала», «Звезды» и НТВ.

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул важность работы журналистов в зоне специальной военной операции. Технику передали при участии руководителя центрального исполкома партии, депутата Госдумы Александра Сидякина, а также гендиректора фонда «Наша Правда» Александра Бровченко.

«Режим, с которым мы ведём борьбу, отступил от всех принципов и фактически приравнял наших военных журналистов к действующим бойцам. Хочу выразить слова благодарности представителям всех телеканалов. Находясь сегодня в зоне СВО, вы выполняете опасную, но очень нужную работу. Мы передаём устройства РЭБ «Дикобраз» для защиты автомобилей со съёмочными группами от вражеских дронов», — сказал Якушев.

Он отметил, что активисты партии, регулярно посещающие зону боевых действий, видят сложные условия, в которых работают журналисты.

В свою очередь, военкор телеканала «Россия» Сергей Самоха подчеркнул необходимость обновления оборудования для защиты от дронов.

«Устройства, которые стояли у нас на автомобилях год или даже полгода назад, уже защищают не от всего. А с этими аппаратами работать станет спокойнее, вещь очень нужная», — сказал он.

Напомним, новое оборудование доставляется на фронт в рамках сотрудничества с фондом «Наша правда». Ранее «Единая Россия» и фонд создали Центр беспилотных систем. На данный момент центр объединяет разработчиков и производителей беспилотных систем гражданского и двойного назначения, средств РЭБ и радиоэлектронной разведки (РЭР), противодействия беспилотным летательным аппаратам (ПРО-БПЛА) и групповой противовоздушной обороны (ГПВО), а также других изделий специального назначения для Вооружённых Сил РФ.

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