Первая клиника по лечению «смартфонной деменции» открылась в Токио

В Японии впервые открылась специализированная клиника, предлагающая диагностику и лечение так называемой «смартфонной деменции», пишет Sora News.

«Смартфонная деменция» — состояние, при котором избыточное время, проведенное в интернете и социальных сетях, приводит к ухудшению памяти и внимания. Люди начинают забывать важные детали: например, время записи к врачу, имена знакомых или даже зачем они вошли в комнату.

Эта проблема связана с негативным влиянием чрезмерного использования смартфонов и цифровых технологий на когнитивные способности человека. Клиника Kanamachi Ekimae Neurological Clinic стала пионером лечения в этой области и предлагает как очные, так и дистанционные консультации для пациентов по всей стране.

Клиника подчеркивает, что такое состояние может затрагивать людей любого возраста, но особенно распространено среди активных пользователей гаджетов. Лечение зависит от индивидуальных привычек пациента и состояния его психического здоровья. Оно может включать изменение образа жизни, рекомендации по режиму использования гаджетов, а при необходимости — медикаментозную поддержку.

Врачи также напоминают: профилактика — лучшее средство борьбы с «смартфонной деменцией». Эксперты советуют регулярно делать перерывы в использовании устройств, уделять время живому общению, занятиям хобби и наблюдению за окружающим миром.

Ранее сообщалось, что в Японии клиника по борьбе с курением выплатит $30 тыс. за курящих врачей.