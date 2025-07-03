В России доработают законопроект о штрафах за опоздания автобусов

В России предложили ввести штрафы до 30 тыс. рублей за задержку общественного транспорта и отклонение от графика работы. Однако пока непонятно, как будет определяться вина перевозчика – зачастую опоздания автобусов, троллейбусов и прочего транспорта связаны с объективными обстоятельствами, считает эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. В беседе с «Парламентской газетой» он отметил необходимость доработки документа.

На дорогах часто возникают заторы, причем их длительность непредсказуема. Если по этой причине транспорт будет задерживаться, то перевозчикам придется доказывать, что опоздание произошло не по их вине, а это уже затруднительно.

«Боюсь, что обеспечение полного и при этом справедливого контроля потребует огромных усилий и затрат», — предупредил Попов.

Он также отметил, что обязанности перевозчика и штрафы за их нарушение уже прописываются в контрактах, которые они заключают с властями региона или муниципалитета. По мнению автоэксперта, это разумно, так как в разных регионах страны стоимость проезда и перевозок отличается, а рассчитывать штрафы следует исходя из этих расценок.

Уже известно, что правительство дало отрицательный отзыв на законопроект. В числе прочего отмечается, что неправильно было бы наделять полицию контрольными функциями, как это предлагают авторы документа. Что касается проблем с задержкой транспорта, то их сейчас можно решить уже действующими актами – например, законом «О защите прав потребителей», которыми как раз выступают пассажиры, Уставом городского наземного электрического транспорта и другими нормативными документами.

При этом один из авторов проекта, сенатор Вадим Деньгин пообещал, что работа над документом продолжится, поскольку законопроект был разработан после многочисленных жалоб россиян.

Напомним, законопроектом предлагается ввести штрафы за задержку общественного транспорта: от 3 до 5 тыс. рублей для должностных лиц, от 5 до 10 тыс. рублей – для индивидуальных предпринимателей и от 10 до 30 тыс. рублей – для юридических лиц. На случаи, когда транспорт опаздывает по причинам, не зависящим от перевозчика, штрафные санкции распространяться не будут.

Ранее Союз пассажиров поддержал штрафы для общественного транспорта за опоздания.