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Неадекватный мужчина прятался от полицейских в кустах и угнал их машину

Японец сбежал от полицейских и угнал их машину, но все же попался
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StreetVJ/Shutterstock/FOTODOM

Японца задержали по обвинению в угоне полицейской машины, пишет газета Japan Today.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 июня, в городе Огаки, префектура Гифу. Около 5:50 утра в полицию позвонила женщина и рассказала, что ее брат, Такахиро Мива, «сходит с ума». Когда двое полицейских прибыли к его дому, Мива уже находился снаружи. Заметив приближение патрульной машины, мужчина спрятался в кустах.

Правоохранители бросили машину с работающим двигателем незапертой и попытались догнать гражданина, но потеряли его из виду. Они вернулись к месту, где припарковали автомобиль, но не обнаружили его. Примерно через 10 минут полицейскую машину, за рулем которой сидел угонщик, остановили ​​на дороге. 52-летний мужчина был арестован.

Ранее россиянин угнал машину, чтобы успеть на свидание, улетел в кювет, но добрался до любимой.

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