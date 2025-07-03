Неадекватный мужчина прятался от полицейских в кустах и угнал их машину

Японец сбежал от полицейских и угнал их машину, но все же попался

Японца задержали по обвинению в угоне полицейской машины, пишет газета Japan Today.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 июня, в городе Огаки, префектура Гифу. Около 5:50 утра в полицию позвонила женщина и рассказала, что ее брат, Такахиро Мива, «сходит с ума». Когда двое полицейских прибыли к его дому, Мива уже находился снаружи. Заметив приближение патрульной машины, мужчина спрятался в кустах.

Правоохранители бросили машину с работающим двигателем незапертой и попытались догнать гражданина, но потеряли его из виду. Они вернулись к месту, где припарковали автомобиль, но не обнаружили его. Примерно через 10 минут полицейскую машину, за рулем которой сидел угонщик, остановили ​​на дороге. 52-летний мужчина был арестован.

Ранее россиянин угнал машину, чтобы успеть на свидание, улетел в кювет, но добрался до любимой.