В Кузбассе нашли подростков, избивавших на камеру 12-летнюю школьницу

В Кемерово правоохранители установили личности подростков, которые издевались над 12-летней девочкой и записывали это на камеру. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

До этого в местных пабликах распространились два видео, на которых подростки силой заставляют встать на колени школьницу. На первом одна девочка приказывает другой опуститься на колени, а когда та отказывается, силой кидает ее на асфальт. На втором группа подростков пытается затянуть девочку в водоем и брызгают ее водой. В это время школьница плачет.

В пресс-службе ведомства отметили, что инцидент произошел в Заводском районе города. По факту случившегося СК проводит доследственную проверку по статье «Хулиганство» УК РФ.

В полиции рассказали, что к ним поступило заявление от матери 12-летней потерпевшей. В МВД выяснили, что конфликт между школьниками начался с того, что дочь заявительницы оскорбила знакомую. Та потребовала, чтобы она извинилась на коленях. Когда девочка отказалась, сверстники начали ее травить.

Ранее в Барнауле родители подростка жестоко избили обидчика сына, юноша в больнице.