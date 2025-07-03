«Незаконно и унизительно»: учителя отказались сдать ЕГЭ по своим предметам

Для специалистов ЕГЭ – это примитивный экзамен, поэтому требование к педагогам сдать его по своим дисциплинам – унизительно, считает член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. В беседе с НСН он возмутился тем, что это выглядит как подозрение в некомпетентности, а также подчеркнул, что в других профессиях работников к этому не обязывают.

Единой обязанности к учителям периодически сдавать ЕГЭ нет, однако такие испытания проводят в некоторых регионах на полуофициальном уровне. Луховицкий назвал это незаконным и бессмысленным требованием, так как большинство педагогов уже закончили вузы и сдали в своё время экзамены.

«Я не знаю другой профессии, в которой периодически заставляли бы работников проходить какие-то самые примитивные по уровню экзамены, — подчеркнул он. — ЕГЭ – это не университетский курс. Для специалиста-учителя, который работает в старших классах, сдача ЕГЭ – это унизительно».

По мнению специалиста, неправильно заставлять учителей сдавать экзамены, проходить которые они учат детей, так как это можно приравнять к подозрению в некомпетентности. Он назвал это «удобным» подходом, поск ольку в таких случаях работникам сферы образования якобы можно не платить.

До этого более половины опрошенных аналитиками SuperJob жителей России (56%) заявили, что учителя старших классов должны сдавать ЕГЭ по своим профильным предметам. По их мнению, такие проверки и публикация их результатов покажут квалификацию педагогов, что будет «честно по отношению к детям».

Ранее стало известно, что с 2026 года абитуриенты педвузов будут сдавать ЕГЭ по профильным предметам.